Guerra Ucraina Russia, Zelensky parla alla nazione: “Non ci arrenderemo. Lotteremo per il nostro Paese e lo sosterremo nelle piazze di ogni città” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Non ci arrenderemo”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un discorso alla nazione, in cui ha chiesto a chiunque abbia esperienza militare di unirsi alla difesa del Paese, dopo l’inizio dell’attacco russo (leggi l’articolo). Guerra Ucraina Russia, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a chiunque abbia esperienza militare di unirsi alla difesa del Paese Zelensky ha spiegato che fornirà armi alle persone che le vogliono, e ha esortato a fare donazioni di sangue poiché ci sono soldati feriti negli ospedali (leggi l’articolo). L’Ucraina, ha annunciato il presidente, ha interrotto i rapporti diplomatici con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Non ci”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel corso di un discorso, in cui ha chiesto a chiunque abbia esperienza militare di unirsidifesa del, dopo l’inizio dell’attacco russo (leggi l’articolo)., il presidente ucrainoha chiesto a chiunque abbia esperienza militare di unirsidifesa delha spiegato che fornirà armi alle persone che le vogliono, e ha esortato a fare donazioni di sangue poiché ci sono soldati feriti negli ospedali (leggi l’articolo). L’, ha annunciato il presidente, ha interrotto i rapporti diplomatici con la ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - fishonlus : RT @GrSociale: ?? È online la nuova edizione del Giornale Radio Sociale #24febbraio ?? - wherescamilla : RT @giuliozagaria: L’inizio della guerra in Ucraina è un’ottima occasione per capire che persone devo silenziare su Instagram, razza di vir… -