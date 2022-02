Guerra Ucraina Russia, perché? Tutti i motivi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Guerra Russia Ucraina, perché è scoppiata e quali sono i motivi del conflitto che stanno travolgendo le due Nazioni? Tutto quello che c’è da sapere sul conflitto russo-ucraino. Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato l’invasione dell’Ucraina, dopo giorni di tensioni. Il conflitto armato che sta coinvolgendo i due Paesi e che si è acuito nel corso delle ultime settimane si è innescato nel momento in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di voler far aderire la Nazione alla NATO mentre il presidente Putin ha deciso di riconoscere con apposito decreto le Repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, autoproclamate dai separatisti filorussi nella regione Ucraina del Donbass. La situazione, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022)è scoppiata e quali sono idel conflitto che stanno travolgendo le due Nazioni? Tutto quello che c’è da sapere sul conflitto russo-ucraino. Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato l’invasione dell’, dopo giorni di tensioni. Il conflitto armato che sta coinvolgendo i due Paesi e che si è acuito nel corso delle ultime settimane si è innescato nel momento in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di voler far aderire la Nazione alla NATO mentre il presidente Putin ha deciso di riconoscere con apposito decreto le Repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, autoproclamate dai separatisti filorussi nella regionedel Donbass. La situazione, ...

