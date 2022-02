Guerra Ucraina-Russia, Malinovskyi su Twitter: “Pregate per il nostro paese” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Verso le 4 di mattina italiane la Russia ha cominciato a bombardare l’Ucraina. Una notizia che ha scioccato il mondo intero, in particolar modo i connazionali che stanno vedendo il loro paese crollare da lontano. Il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi, tramite un post su Twitter, ha scritto tali parole sull’accaduto: “Ucraina sotto attacco proprio ora. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Portogallo-Francia, 5^ giornata Nations League Il Milan prepara l’offerta per Milenkovic in prestito Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A Rabiot parla di Pirlo e Allegri. Le considerazioni Under 21 fuori dagli Europei ma a testa alta ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Verso le 4 di mattina italiane laha cominciato a bombardare l’. Una notizia che ha scioccato il mondo intero, in particolar modo i connazionali che stanno vedendo il lorocrollare da lontano. Il trequartista dell’Atalanta Ruslan, tramite un post su, ha scritto tali parole sull’accaduto: “sotto attacco proprio ora. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Portogallo-Francia, 5^ giornata Nations League Il Milan prepara l’offerta per Milenkovic in prestito Il Milan vince contro il Napoli, il riepilogo della domenica di Serie A Rabiot parla di Pirlo e Allegri. Le considerazioni Under 21 fuori dagli Europei ma a testa alta ...

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - MCurighetti : RT @CarloCalenda: La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra parlam… - ilmanifesto : I venti di guerra della crisi ucraina e il bisogno di pacifismo | il manifesto -