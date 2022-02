Guerra Ucraina-Russia, l’appello dei giocatori brasiliani: “Il governo ci aiuti a lasciare il Paese” – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Guilherme Smith, Cristian Daniel Dal Bello Fagundes conosciuto come Cristian e Juninho (Leovigildo Júnior Reis Rodrigues) giocatori brasiliani in forza allo Zorya Lunhansk e avversari della Roma nei gironi della Conference League, hanno lanciato un appello tramite i social per chiedere aiuto al governo brasiliano per uscire dall’Ucraina. I tre, infatti, sono bloccati nel Paese mentre la Russia sta invadendo l’Ucraina. Come loro anche i giocatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk e della Dinamo Kiev, insieme a mogli e figli, hanno mandato un Videomessaggio girato nella hall di un albergo a Kiev dove si sono ritrovati dopo l’avanzata russa e la chiusura dell’aeroporto della Capitale. La speranza è quella che le autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Guilherme Smith, Cristian Daniel Dal Bello Fagundes conosciuto come Cristian e Juninho (Leovigildo Júnior Reis Rodrigues)in forza allo Zorya Lunhansk e avversari della Roma nei gironi della Conference League, hanno lanciato un appello tramite i social per chiedere aiuto albrasiliano per uscire dall’. I tre, infatti, sono bloccati nelmentre lasta invadendo l’. Come loro anche idello Shakhtar Donetsk e della Dinamo Kiev, insieme a mogli e figli, hanno mandato unmessaggio girato nella hall di un albergo a Kiev dove si sono ritrovati dopo l’avanzata russa e la chiusura dell’aeroporto della Capitale. La speranza è quella che le autorità ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - andyberg71 : RT @intuslegens: Hanno armato l'Ucraina. Hanno voluto estendere la NATO fino al confine russo contro ogni patto. Hanno messo #Putin davanti… - Bricke79 : Da stato dì emergenza per pandemia, a stato dì guerra è un attimo ??#RussiaUkraineConflict #Ucraina #Ucrainarussia -