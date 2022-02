Guerra Ucraina Russia, il Governo valuta di spostare le truppe italiane. Oggi Mattarella presiederà il Consiglio supremo di Difesa. Draghi: “Con alleati e Nato decideremo sanzioni molto dure” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tra domani e sabato, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti di Governo, si potrebbe riunire di nuovo il Consiglio dei ministri per varare un decreto per un nuovo dislocamento delle truppe italiane, in linea con il dispositivo che sta mettendo in campo la Nato dopo gli attacchi russi in Ucraina (leggi l’articolo). Guerra Ucraina Russia, Oggi Mattarella presiederà Consiglio supremo di Difesa Le decisioni, viene sottolineato dalle stesse fonti a margine del comitato di sicurezza presieduto questa mattina dal premier Mario Draghi (leggi l’articolo), sono subordinate al Consiglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tra domani e sabato, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti di, si potrebbe riunire di nuovo ildei ministri per varare un decreto per un nuovo dislocamento delle, in linea con il dispositivo che sta mettendo in campo ladopo gli attacchi russi in(leggi l’articolo).diLe decisioni, viene sottolineato dalle stesse fonti a margine del comitato di sicurezza presieduto questa mattina dal premier Mario(leggi l’articolo), sono subordinate al...

