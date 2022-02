Guerra Ucraina Russia, Draghi convoca il comitato di sicurezza. Ecco cosa rischia l’Italia (Di giovedì 24 febbraio 2022) È stata convocata per le 10 di questa mattina a Palazzo Chigi una riunione del comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica per analizzare quanto sta accadendo in Ucraina dopo l’avvio da parte della Russia dell’invasione (leggi l’articolo). A presiedere il vertice sarà il premier Mario Draghi. Guerra Ucraina Russia, cosa rischia l’Italia con lo scoppio della Guerra “Guerra Russia-Ucraina? Ho sperato di no fino all’ultimo istante, spero sia solo un orribile giorno e non si allarghi va utilizzato ogni mezzo per fermare l’escalation e spero che almeno su questo la politica italiana non si divida” ha detto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) È statata per le 10 di questa mattina a Palazzo Chigi una riunione delinterministeriale per ladella Repubblica per analizzare quanto sta accadendo indopo l’avvio da parte delladell’invasione (leggi l’articolo). A presiedere il vertice sarà il premier Mariocon lo scoppio della? Ho sperato di no fino all’ultimo istante, spero sia solo un orribile giorno e non si allarghi va utilizzato ogni mezzo per fermare l’escalation e spero che almeno su questo la politica italiana non si divida” ha detto ...

