Guerra Ucraina Russia, Berlino avvisa Mosca: “Putin non vincerà. Non sottovaluti la determinazione della Nato” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “La situazione è molto seria. È appena iniziata una Guerra in Europa come non era più avvenuto da 75 anni”. È quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz in un discorso alla nazione parlando della Guerra Ucraina Russia. Vladimir Putin, ha avverito Scholz, “non dovrà sottovalutare la determinazione della Nato di difendere tutti i suoi membri”. Il cancelliere ha anche affermato che gli alleati occidentali “sono d’accordo di impedire con tutti i mezzi che stanno a disposizione” uno scenario per quale la Russia metta nel mirino anche altri Paesi dopo l’attacco all’Ucraina. Guerra Ucraina Russia, Scholz: “Putin non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) “La situazione è molto seria. È appena iniziata unain Europa come non era più avvenuto da 75 anni”. È quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz in un discorso alla nazione parlando. Vladimir, ha avverito Scholz, “non dovrà sottovalutare ladi difendere tutti i suoi membri”. Il cancelliere ha anche affermato che gli alleati occidentali “sono d’accordo di impedire con tutti i mezzi che stanno a disposizione” uno scenario per quale lametta nel mirino anche altri Paesi dopo l’attacco all’, Scholz: “non ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - GordonGekko1970 : RT @pbecchi: L’unica cosa che si può geopoliticamente dire oggi è che con Trump alla guida degli Stati Uniti non ci sarebbe stata questa n… - SimoneCagnazzo_ : RT @Dio: Profezia neanche tanto difficile: La Russia si prende l'#Ucraina. La Nato usa le sanzioni per non fare la Terza Guerra Mondiale.… -