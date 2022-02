Guerra Ucraina, Russia attacca Chernobyl: allarme centrale nucleare (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le truppe della Russia che hanno invaso l’Ucraina dalla BieloRussia “sono entrate nella zona di Chernobyl: la Guardia Nazionale, che presidia l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo”. Lo riporta – senza citare fonti indipendenti – la Ukraïnska Pravda, uno dei principali giornali online di Kiev, spiegando che “se gli attacchi dell’artiglieria russi distruggessero l’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell’Ucraina, della BieloRussia e dell’Unione Europea”. “Una dichiarazione di Guerra contro l’intera Europa”, così il presidente dell’Ucraina Volodymyr ha definito l’attacco della Russia alla centrale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le truppe dellache hanno invaso l’dalla Bielo“sono entrate nella zona di: la Guardia Nazionale, che presidia l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo”. Lo riporta – senza citare fonti indipendenti – la Ukraïnska Pravda, uno dei principali giornali online di Kiev, spiegando che “se gli attacchi dell’artiglieria russi distruggessero l’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell’, della Bieloe dell’Unione Europea”. “Una dichiarazione dicontro l’intera Europa”, così il presidente dell’Volodymyr ha definito l’attacco dellaalladi ...

