Guerra Ucraina Russia, al Quirinale il Consiglio supremo di Difesa. “L’Italia chiede alla Federazione Russa l’immediata cessazione delle ostilità e il ritiro delle forze” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di Difesa per fare il punto sulla Guerra Ucraina Russia (leggi l’articolo). alla riunione hanno partecipato il premier Mario Draghi e i ministri Di Maio, Lamorgese, Guerini, Franco, Giorgetti e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone. “Il Consiglio supremo di Difesa – ha riferito una nota del Quirinale al termine della riunione – esprime la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina, che rappresenta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto alla riunione deldiper fare il punto sulla(leggi l’articolo).riunione hanno partecipato il premier Mario Draghi e i ministri Di Maio, Lamorgese, Guerini, Franco, Giorgetti e il Capo di Stato Maggiore della, Giuseppe Cavo Dragone. “Ildi– ha riferito una nota delal termine della riunione – esprime la più ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare lanciata dcontro l’, che rappresenta ...

