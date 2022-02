Guerra Ucraina, Luttwak: “Russia ha pochi soldati, fine di Putin” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “I soldati ucraini e i volontari spareranno e uccideranno i russi. Risultato finale: la fine di Putin”. Edward Luttwak, con una serie di tweet, si esprime così sul quadro che si è delineato con l’attacco della Russia e l’Ucraina. Mosca, dice il politologo, non ha le risorse per vincere la Guerra fino in fondo. “I raid aerei possono arrivare ovunque, ma le truppe russe sono troppo poche per un colpo di mano, il singolo atto che dà inizio e pone fine ad una Guerra. Controllano aeroporti e alcune città” ma “soldati e volontari cominceranno a uccidere soldati russi senza sosta. Risultato finale: la fine di Putin”. Luttwak sottolinea che “le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Iucraini e i volontari spareranno e uccideranno i russi. Risultato finale: ladi”. Edward, con una serie di tweet, si esprime così sul quadro che si è delineato con l’attacco dellae l’. Mosca, dice il politologo, non ha le risorse per vincere lafino in fondo. “I raid aerei possono arrivare ovunque, ma le truppe russe sono troppo poche per un colpo di mano, il singolo atto che dà inizio e ponead una. Controllano aeroporti e alcune città” ma “e volontari cominceranno a uccidererussi senza sosta. Risultato finale: ladi”.sottolinea che “le ...

