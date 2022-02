Guerra Ucraina, Johnson: “Sanzioni per azzoppare economia Russia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo voltarci dall’altra parte e non lo faremo”. E’ un passaggio del breve messaggio rivolto alla nazione dal premier britannico Boris Johnson, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. “Oggi concorderemo un massiccio pacchetto di Sanzioni economiche che mirano ad azzoppare l’economia russa”, ha annunciato Johnson. “La nostra missione è chiara, dal punto di vista diplomatico, politico, economico ed eventualmente militare. Questa odiosa e barbara avventura dovrà finire con un fallimento” ha detto il premier britannico. “Le nostre peggiori paure si sono avverate e tutti i nostri avvertimenti si sono dimostrati tragicamente accurati” ha affermato Johnson. Vladimir Putin “ha attaccato un Paese amico senza provocazioni e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo voltarci dall’altra parte e non lo faremo”. E’ un passaggio del breve messaggio rivolto alla nazione dal premier britannico Boris, dopo l’invasione dell’da parte della. “Oggi concorderemo un massiccio pacchetto dieconomiche che mirano adl’russa”, ha annunciato. “La nostra missione è chiara, dal punto di vista diplomatico, politico, economico ed eventualmente militare. Questa odiosa e barbara avventura dovrà finire con un fallimento” ha detto il premier britannico. “Le nostre peggiori paure si sono avverate e tutti i nostri avvertimenti si sono dimostrati tragicamente accurati” ha affermato. Vladimir Putin “ha attaccato un Paese amico senza provocazioni e ...

