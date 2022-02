Guerra Ucraina, Ft: “Renzi si dimette da board della russa Delimobil” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matteo Renzi si è dimesso dal board di Delimobil, la maggiore azienda russa di servizi di car-sharing. L’ex premier, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, ha inviato questa mattina un’email al consiglio di amministrazione dell’azienda per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato. Lo riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenza della vicenda. Renzi, riferisce il quotidiano finanziario della City, non ha voluto commentare l’indiscrezione. Delimobil è stata fondata dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa. Trani, fondatore di Delimobil, è anche a capo della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Matteosi è dimesso daldi, la maggiore aziendadi servizi di car-sharing. L’ex premier, a seguito dell’invasionedell’, ha inviato questa mattina un’email al consiglio di amministrazione dell’azienda per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato. Lo riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenzavicenda., riferisce il quotidiano finanziarioCity, non ha voluto commentare l’indiscrezione.è stata fondata dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidenteCamera di commercio italo-. Trani, fondatore di, è anche a capo...

