Guerra Ucraina | foto prigionieri | catturati soldati Russia

(Adnkronos) – Il ministero della Difesa ucraino mostra le foto di due soldati russi catturati. "I soldati della 93a Brigata Meccanizzata hanno catturato due occupanti russi, provenienti dal 423° reggimento fucilieri di Yampol, unità militare 91701", rende noto il ministero con un tweet. Le immagini colpiscono per l'età particolarmente giovane di uno dei due soldati russi. Il militare viene associato ad un profilo social: l'utente in questione avrebbe appena 19 anni.

