Guerra Ucraina | forze Russia alle porte di Kiev

(Adnkronos) – Le colonne russe in marcia verso Kiev. Le forze inviate da Mosca sono giunte nei sobborghi della capitale dell'Ucraina a circa 24 ore dall'inizio dell'invasione. Lo rendono noto all'Adnkronos fonti dell'intelligence occidentali, sottolineando che per il momento le truppe non sono entrate in città ma finora hanno trovato scarsa o nulla resistenza. Nell'area della capitale è stato segnalato in particolare uno sbarco in elicottero di truppe aviotrasportate all'aeroporto di Hostomel ed ora l'aeroporto sarebbe sotto il controllo russo. Reparti russi sbarcati nei pressi di Mariupol, precisano ancora queste fonti, stanno incontrando decisa resistenza mentre ad Odessa le forze di Mosca controllano l'aeroporto e non intendono entrare nel centro abitato, almeno per il momento.

