Guerra Ucraina | Draghi sul passo di Mosca | “Il Governo condanna l’attacco della Russia” | presto altre misure

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 febbraio 2022) I timori dell’Occidente su un’azione militare di larga scalacontro l’si sono tradotti in drammatica realtà nel cuorenotte, quando le sirenehanno stroncato un silenzio, per Kiev, soltanto apparente. Mentre esplosioni si stanno registrando da ore in varie regioni del Paese e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede una immediata “coalizione anti Putin“, arriva ladei leader occidentali all’atto di. Il premier Marioribadisce il sostegno alle istituzioni e al popolo ucraini, sottolineando che l’Italia lavora in sinergia con alleati europei e Nato per una pronta risposta, Joe Biden annunciaoltre le ...