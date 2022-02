Guerra Ucraina, Biden: “Completa rottura delle relazioni Russia-Usa”. Putin sente Macron, l’Eliseo: “Fermi immediatamente le operazioni” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è iniziata. E a catena sono arrivate le reazioni da parte di tutto il mondo con una condanna unanime con l’eccezione al momento della Cina. Nel proprio discorso alla Nazione, il presidente americano Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire l’iniziativa di Vladimir Putin. “Ha respinto ogni offerta di dialogo. Putin è l’aggressore, Putin ha scelto questa Guerra. Ha una visione sinistra per il futuro del nostro mondo”, ha esordito Biden. “Faremo il possibile per limitare i danni per gli americani, ma questa aggressione merita una risposta. C’è una Completa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’da parte dellaè iniziata. E a catena sono arrivate le reazioni da parte di tutto il mondo con una condanna unanime con l’eccezione al momento della Cina. Nel proprio discorso alla Nazione, il presidente americano Joeha annunciato nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire l’iniziativa di Vladimir. “Ha respinto ogni offerta di dialogo.è l’aggressore,ha scelto questa. Ha una visione sinistra per il futuro del nostro mondo”, ha esordito. “Faremo il possibile per limitare i danni per gli americani, ma questa aggressione merita una risposta. C’è una...

