Guerra Ucraina, Biden: avanti con sanzioni devastanti contro la Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle scorse ore “ho incontrato i miei omologhi del G7 per discutere dell’attacco ingiustificato del presidente Putin all’Ucraina e abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un tweet. Joe Biden ritarda il suo nuovo intervento oggi alla Casa Bianca sull’attacco della Russia all’Ucraina. Il presidente parlerà alle 13.30, le 19.30 in Italia, rendono noto dalla Casa Bianca che prima aveva dato le 12.30 come orario. (Fonte e foto Adnkronos) Covid Sicilia, 4776 nuovi positivi: 429 a Ragusa Ucraina, stato di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle scorse ore “ho incontrato i miei omologhi del G7 per discutere dell’attacco ingiustificato del presidente Putin all’e abbiamo deciso di andarecon pacchettidie altre misure economiche per chiedere conto alla. Siamo con il popolo coraggioso dell’”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe, in un tweet. Joeritarda il suo nuovo intervento oggi alla Casa Bianca sull’attacco dellaall’. Il presidente parlerà alle 13.30, le 19.30 in Italia, rendono noto dalla Casa Bianca che prima aveva dato le 12.30 come orario. (Fonte e foto Adnkronos) Covid Sicilia, 4776 nuovi positivi: 429 a Ragusa, stato di ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - Cruscante : RT @nunziapenelope: Da ascoltare. (L'analisi profetica di Quirico quando preannunciava la guerra in Ucraina dopo la fuga degli Usa dall'Afg… - FabioAstigiano : @Valenti07388668 @pierofassino Le sanzioni non hanno fermato nessuno finora e non si capisce come possano fermare l… -