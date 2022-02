Guerra Russia-Ucraina - Se il conflitto si allarga, rischio benzina a 2,50-3 euro e stop al gas (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo le prime, scontate, reazioni di amplificazione da parte dei mercati energetici all'attacco russo in Ucraina, ci si interroga su quella che potrà essere l'evoluzione nei prossimi giorni del quadro economico internazionale. La prima domanda è inevitabile: a fronte del nuovo scenario di crisi, il petrolio si fermerà poco sopra la soglia, anche psicologica, dei 100 dollari al barile, che resisteva dall'agosto del 2014 (cosa che, comunque, si tradurrà in un aumento di altri 10 centesimi del prezzo della benzina e del gasolio)? Già il livello attuale del costo dei carburanti ha superato i limiti raggiunti nel 2012: in molte situazioni, i tabelloni riportano prezzi della benzina superiori ai due euro al litro. Quello che si è registrato finora è stato anche un'amplificazione della forchetta tra i valori minimi e quelli ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo le prime, scontate, reazioni di amplificazione da parte dei mercati energetici all'attacco russo in, ci si interroga su quella che potrà essere l'evoluzione nei prossimi giorni del quadro economico internazionale. La prima domanda è inevitabile: a fronte del nuovo scenario di crisi, il petrolio si fermerà poco sopra la soglia, anche psicologica, dei 100 dollari al barile, che resisteva dall'agosto del 2014 (cosa che, comunque, si tradurrà in un aumento di altri 10 centesimi del prezzo dellae del gasolio)? Già il livello attuale del costo dei carburanti ha superato i limiti raggiunti nel 2012: in molte situazioni, i tabelloni riportano prezzi dellasuperiori ai dueal litro. Quello che si è registrato finora è stato anche un'amplificazione della forchetta tra i valori minimi e quelli ...

