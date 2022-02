Guerra Russia-Ucraina, Renzi lascia il board di Delimobil, società russa di car-sharing. M5s-Pd lo avevano accusato di conflitto d’interessi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Matteo Renzi si è dimesso dal board di Delimobil, la maggiore azienda russa di servizi di car-sharing. L’ex presidente del Consiglio, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, ha inviato questa mattina un’email al consiglio di amministrazione dell’azienda per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato. Lo riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenza della vicenda. Renzi, riferisce il quotidiano finanziario, non ha voluto commentare l’indiscrezione. Delimobil è stata fondata dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa. Proprio la Camera di Commercio italo-russa, il mese scorso, ha promosso l’incontro tra Vladimir Putin e alcuni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Matteosi è dimesso daldi, la maggiore aziendadi servizi di car-. L’ex presidente del Consiglio, a seguito dell’invasionedell’, ha inviato questa mattina un’email al consiglio di amministrazione dell’azienda per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato. Lo riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenza della vicenda., riferisce il quotidiano finanziario, non ha voluto commentare l’indiscrezione.è stata fondata dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-. Proprio la Camera di Commercio italo-, il mese scorso, ha promosso l’incontro tra Vladimir Putin e alcuni dei ...

