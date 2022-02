Guerra Russia-Ucraina, Mattarella ha presieduto il Consiglio supremo di difesa. Garofani è stato nominato consigliere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nel primo pomeriggio, Sergio Mattarella ha presieduto il Consiglio supremo di difesa e nominato come consigliere Francesco Saverio Garofani. Quest’ultimo, ex parlamentare Pd ed ex presidente della commissione difesa, già consigliere dal 2018 del capo dello stato per le questioni istituzionali, prende il posto del generale Rolando Mosca Moschini che ha lasciato il posto a 83 anni. Garofani ha un rapporto di strettissima fiducia con Mattarella che risale ai tempi della militanza nella Democrazia cristiana: nel 1995 fu proprio l’attuale presidente della Repubblica a nominarlo direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’invasione dell’da parte della, nel primo pomeriggio, SergiohaildicomeFrancesco Saverio. Quest’ultimo, ex parlamentare Pd ed ex presidente della commissione, giàdal 2018 del capo delloper le questioni istituzionali, prende il posto del generale Rolando Mosca Moschini che ha lasciato il posto a 83 anni.ha un rapporto di strettissima fiducia conche risale ai tempi della militanza nella Democrazia cristiana: nel 1995 fu proprio l’attuale presidente della Repubblica a nominarlo direttore ...

