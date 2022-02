Guerra Russia-Ucraina: lo Sport è sotto scacco (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’escalation di tensioni Russia-Ucraina si è conclusa con i primi bombardamenti che annuncia una possibile Guerra che riguarderà anche lo Sport professionistico che verrebbe stravolto. L’invasione da parte della Russia dell’Ucraina ha provocato disordini, terrore e paure tra la popolazione di Kiev che in massa si sono apprestati in coda sulle loro automobili per cercare un rifugio sicuro. La situazione sembra sempre più cupa e le soluzioni pacifiche solo un’illusione. La situazione in Ucraina scombina anche il calcio Champions Russia: la Uefa riceve sollecitazioni per spostare la finale Guerra Russia-Ucraina: il Calcio Europeo si blocca Si parla spesso di Calcio, ma ci sono casi che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’escalation di tensionisi è conclusa con i primi bombardamenti che annuncia una possibileche riguarderà anche loprofessionistico che verrebbe stravolto. L’invasione da parte delladell’ha provocato disordini, terrore e paure tra la popolazione di Kiev che in massa si sono apprestati in coda sulle loro automobili per cercare un rifugio sicuro. La situazione sembra sempre più cupa e le soluzioni pacifiche solo un’illusione. La situazione inscombina anche il calcio Champions: la Uefa riceve sollecitazioni per spostare la finale: il Calcio Europeo si blocca Si parla spesso di Calcio, ma ci sono casi che ...

