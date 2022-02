Guerra Russia-Ucraina, lo Schalke 04 elimina lo sponsor Gazprom (Di giovedì 24 febbraio 2022) Guerra Russia-Ucraina, lo Schalke 04 toglie la scritta Gazprom dalle maglie. Lo ha dichiarato la società attraverso un comunicato È ufficiale: lo Schalke 04 ha deciso di rimuovere dalle maglie la scritta Gazprom in seguito all’invasione russa in Ucraina. Ecco il comunicato ufficiale: «Visti gli eventi, lo sviluppo e l’escalation degli ultimi giorni,lo Schalke 04 ha deciso di rimuovere la scritta del suo sponsor Gazprom dalle proprie maglie. Questo passaggio segue discussioni interne con Gazprom Germania. Sul petto dei Royal Blues ci sarà adesso, invece, la scritta ‘Schalke 04“». Il contratto tra la società e l’azienda energetica, secondo quanto riportato dai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022), lo04 toglie la scrittadalle maglie. Lo ha dichiarato la società attraverso un comunicato È ufficiale: lo04 ha deciso di rimuovere dalle maglie la scrittain seguito all’invasione russa in. Ecco il comunicato ufficiale: «Visti gli eventi, lo sviluppo e l’escalation degli ultimi giorni,lo04 ha deciso di rimuovere la scritta del suodalle proprie maglie. Questo passaggio segue discussioni interne conGermania. Sul petto dei Royal Blues ci sarà adesso, invece, la scritta ‘04“». Il contratto tra la società e l’azienda energetica, secondo quanto riportato dai ...

