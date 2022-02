Guerra Russia-Ucraina | le immagini dei primi civili uccisi dai bombardamenti | Video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Auto distrutte, sangue sulle strade ed un corpo di un civile esanime riverso accanto alla sua bicicletta. Questo è ciò che mostra uno dei filmati pubblicati sui social che ritrae le prime conseguenze deiavvenuti nella notte in diverse città dell'. Laè cominciata. Il capo del Cremlino ha intimato ai Paesi stranieri di evitare interferenze, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste. Guarda tutti iinA Kiev Ledelle esplosioni dei missili russi nella zona per il momento ...Aerei Russi Sorvolano Kiev L'invasione russa dell'è cominciata. Nella notte sono suonate le sirene a ...Afghanistan, l'ultimo aereo USA lascia Kabul. I talebani festeggiano ...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - giuseppesolima1 : RT @lettera_mosca: UCRAINA - Una mappa dei bombardamenti e delle incursioni russe. #Russia #guerra #Ucraina - piero_aurelio : RT @EBinsyoo: E' iniziato l'attacco... sui media! Immagini prese dalla rete e spacciate per incendi a Kiev! La propaganda contro la Russia… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Russia

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a riportare le sue truppe ine fermare quella che potrebbe essere la peggiore...... commentando quelle che sembrano essere le terribili avvisaglie dello scoppio della Terza... Bisogna creare un cordone attorno alla, affinché sia la stessa società locale a capire come non ...In caso di guerra in Ucraina, cosa potrebbe capitare nei mercati azionari, obbligazionari e dell'oro? Scopriamo i dettagli nell'analisi fatta di seguito.Dove è finito il pacifismo? Perché non si dibatte più sulla pace? Chi sono oggi i pacifisti? I venti di guerra degli ultimi giorni e la minaccia di un conflitto fra Mosca e Kiev ci portano a chiederci ...