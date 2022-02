Guerra Russia-Ucraina, la condanna di Draghi. AGGIORNAMENTI LIVE (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oramai è Guerra tra Russia ed Ucraina. La mossa di invasione è stata fatta da Punti che ha chiesto a Kiev di consegnare le armi e tornare a casa. Il presidente russo nella notte ha deciso un’azione militare, formalmente per aiutare le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, che chiedevano aiuto per la minaccia Ucraina. L’azione militare è partita alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022, facendo cominciare la Guerra tra Russia ed Ucraina. Putin l’ha definita una “operazione militare speciale” in Ucraina. Alla fine è stato un attacco totale con i russi che attaccano da tre fronti: BielloRussia, Crimea su Odessa e dal fronte Russo attraverso le due repubbliche autoproclamate su suolo ucraino, riconosciute dalla ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oramai ètraed. La mossa di invasione è stata fatta da Punti che ha chiesto a Kiev di consegnare le armi e tornare a casa. Il presidente russo nella notte ha deciso un’azione militare, formalmente per aiutare le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, che chiedevano aiuto per la minaccia. L’azione militare è partita alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022, facendo cominciare latraed. Putin l’ha definita una “operazione militare speciale” in. Alla fine è stato un attacco totale con i russi che attaccano da tre fronti: Biello, Crimea su Odessa e dal fronte Russo attraverso le due repubbliche autoproclamate su suolo ucraino, riconosciute dalla ...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - attilascuola : RT @Teresat73540673: No, in questo caso nessuna solidarietà,dopo il video (inopportuno, in tempi di guerra)di DI MAIO, in visita in Ucraina… - sergio_pic : RT @sole24ore: ?? #Biden, #Russia responsabile distruzione che verrà da attacco. ?? Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in #Ucraina nel liv… -