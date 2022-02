Guerra Russia-Ucraina, inizia la fuga dalle città: il racconto di Monica Perosino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'”operazione militare" in Ucraina, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidente russo Vladimir Putin a sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Numerose esplosioni sono state segnalate prima dell'alba a Kiev e in altre città vicino alla linea del fronte e lungo la costa Ucraina, dopo l'annuncio di Putin del via libera all'operazione militare. Sono state sentite esplosioni anche nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, con sirene della polizia e delle ambulanze. Coinvolta anche Kharkiv, una grande città a 35 chilometri a sud del confine russo. Quattro forti esplosioni sono risuonate a Kramatorsk, una città in prima linea che funge da capitale ... Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'”operazione militare" in, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidente russo Vladimir Putin a sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Numerose esplosioni sono state segnalate prima dell'alba a Kiev e in altrevicino alla linea del fronte e lungo la costa, dopo l'annuncio di Putin del via libera all'operazione militare. Sono state sentite esplosioni anche nellaportuale di Odessa, sul Mar Nero, con sirene della polizia e delle ambulanze. Coinvolta anche Kharkiv, una grandea 35 chilometri a sud del confine russo. Quattro forti esplosioni sono risuonate a Kramatorsk, unain prima linea che funge da capitale ...

