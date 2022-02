Guerra Russia-Ucraina - Il petrolio vola, giù le Borse (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le minacce di Vladimir Putin si sono trasformate in una triste realtà, con l'invasione dell'Ucraina, i primi bombardamenti e i Paesi occidentali pronti a reagire non solo con nuove sanzioni economiche. Gli effetti dell'escalation si fanno sentire sui mercati finanziari e ancor più su alcune commodity: le quotazioni del petrolio hanno preso il volo, con il Brent che ha superato la soglia dei 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014. L'oro nero in rally. In particolare, i future sull'oro nero scambiati a Londra hanno reagito immediatamente alle prime notizie arrivate dall'Ucraina sui movimenti del truppe russe, mettendo a segno consistenti rialzi prima di ritracciare e tornare sotto i 100 dollari. Attualmente, il Brent scambia intorno ai 99 dollari, in scia a probabili prese di beneficio. Il rally interessa anche il Wti di New ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le minacce di Vladimir Putin si sono trasformate in una triste realtà, con l'invasione dell', i primi bombardamenti e i Paesi occidentali pronti a reagire non solo con nuove sanzioni economiche. Gli effetti dell'escalation si fanno sentire sui mercati finanziari e ancor più su alcune commodity: le quotazioni delhanno preso il volo, con il Brent che ha superato la soglia dei 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014. L'oro nero in rally. In particolare, i future sull'oro nero scambiati a Londra hanno reagito immediatamente alle prime notizie arrivate dall'sui movimenti del truppe russe, mettendo a segno consistenti rialzi prima di ritracciare e tornare sotto i 100 dollari. Attualmente, il Brent scambia intorno ai 99 dollari, in scia a probabili prese di beneficio. Il rally interessa anche il Wti di New ...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - EevaRuokosalmi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'E' un momento grave per noi, la guerra è in Europa'. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.… - SALVO__TORRISI : RT @RussiaUcraina24: ??????Aeroporto militare di Lutsk dopo il bombardamento. ??????Lutsk military airport after the bombing. #Kiev #UkraineR… -