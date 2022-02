Guerra Russia-Ucraina, fuga di massa dal Donbass. Ma il carburante è esaurito: “Dove possiamo andare? Tutto il Paese è in fiamme” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il risveglio all’alba in una calma quasi surreale, pur essendo a pochi chilometri dalla linea del fronte che corre lungo il Donbass. Le tragiche notizie che arrivavano da Kiev e dalle altre principali città del Paese si contrapponevano ad una situazione apparentemente serena, ma era la quiete prima della tempesta. Verso le 9 la stanza dell’albergo ha tremato due volte, le finestre hanno iniziato a scricchiolare e quei pochi ospiti presenti, la maggior parte giornalisti, si sono subito precipitati nella hall. L’artiglieria, a Severodonetsk, 100mila abitanti a pochi chilometri dalla zona dei separatisti, ha continuato a martellare per un’ora abbondante a ritmi alterni in questo territorio Tuttora controllato da Kiev, ma probabilmente ancora per poco. L’esercito russo qui avanza ma è tutta l’Ucraina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il risveglio all’alba in una calma quasi surreale, pur essendo a pochi chilometri dalla linea del fronte che corre lungo il. Le tragiche notizie che arrivavano da Kiev e dalle altre principali città delsi contrapponevano ad una situazione apparentemente serena, ma era la quiete prima della tempesta. Verso le 9 la stanza dell’albergo ha tremato due volte, le finestre hanno iniziato a scricchiolare e quei pochi ospiti presenti, la maggior parte giornalisti, si sono subito precipitati nella hall. L’artiglieria, a Severodonetsk, 100mila abitanti a pochi chilometri dalla zona dei separatisti, ha continuato a martellare per un’ora abbondante a ritmi alterni in questo territoriora controllato da Kiev, ma probabilmente ancora per poco. L’esercito russo qui avanza ma è tutta l’...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - quinonsischerza : @mfonthenet La guerra non è come giocare a Hell Let Loose, era quello che volevo dire. Anche io sono felice di vive… - atlantidelibri : Migliaia di arrestati in Russia per le proteste contro la guerra che solo Putin vuole. ( E qualche coglione italian… -