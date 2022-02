Guerra Russia-Ucraina, diretta. Esplosioni a Kiev: morti e civili in fuga. Biden: «Putin dovrà affrontare le conseguenze». E annuncia nuove sanzioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin prova a riportare indietro le lancette dell'orologio della storia fino agli anni della Guerra fredda e della contrapposizione tra est ed ovest. Il conflitto lanciato da Mosca... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimirprova a riportare indietro le lancette dell'orologio della storia fino agli anni dellafredda e della contrapposizione tra est ed ovest. Il conflitto lanciato da Mosca...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - RivettaElena : RT @sarabanda_: Ci siamo svegliati in guerra: la Russia ha invaso un popolo sovrano con la scusa del Donbass, ma in realtà gli obiettivi er… - Poldoncino : RT @gayit: Guerra #Russia #Ucraina, il Kiev Pride sfida #Putin: 'Non ci arrenderemo mai' -