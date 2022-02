Guerra Russia-Ucraina: dalla finale di Champions League ai Mondiali di pallavolo, quali sono gli eventi sportivi a rischio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi, 24 febbraio, è ufficialmente scoppiata la Guerra tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin ha annunciato l'invasione con un videomessaggio che è stato diffuso quando in Russia erano le 6. L'attacco è arrivato via terra... Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi, 24 febbraio, è ufficialmente scoppiata latra. Vladimir Putin ha annunciato l'invasione con un videomessaggio che è stato diffuso quando inerano le 6. L'attacco è arrivato via terra...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - virginiasacchi : La #Guerra nn è colpa di #Putin ma di #Biden che non rispetta gli accordi. Tanto poi in perfetto stile PD da la col… - MatMaz72 : RT @michele_geraci: #Economia e #Commercio 1.0 Ecco i principali paesi che importano beni dalla #Russia: #Cina, #Asia Centrale #Germania #… -