Guerra Russia-Ucraina, Biden: “Sanzioni devastanti contro Mosca”. Consiglio Supremo di Difesa: “Putin ha violato il diritto internazionale” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è iniziata. E a catena sono arrivate le reazioni da parte di tutto il mondo con una condanna unanime con l’eccezione al momento della Cina. Reazioni al momento, ma non azioni. L’ultima, in ordine di tempo e prima del suo discorso alla Nazione, è quella del presidente americano, Joe Biden, che su Twitter ha scritto: “Abbiamo deciso di portare avanti pacchetti devastanti di Sanzioni e altre misure economiche per responsabilizzare la Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell’Ucraina”. “Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’da parte dellaè iniziata. E a catena sono arrivate le reazioni da parte di tutto il mondo con una condanna unanime con l’eccezione al momento della Cina. Reazioni al momento, ma non azioni. L’ultima, in ordine di tempo e prima del suo discorso alla Nazione, è quella del presidente americano, Joe, che su Twitter ha scritto: “Abbiamo deciso di portare avanti pacchettidie altre misure economiche per responsabilizzare la. Siamo con il popolo coraggioso dell’”. “Non ci sono truppe Nato inal momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato inma stiamo ...

