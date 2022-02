Guerra, morte e distruzione in Ucraina. UEFA Champions League rinunci ai soldi russi di Gazprom ed alla finale di San Pietroburgo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gazprom e pacifismo, affari e condanna della Guerra. Il conflitto è ormai deflagrato tra russia ed Ucraina. E la UEFA deve prendere immediatamente posizione riguardo alla sponsorizzazione Gazprom. Come possono la UEFA ed i club europei continuare ad incassare i soldi russi della Gazprom ? Già alcune cancellerie invocano lo spostamento della finale di Champions League prevista a San Pietroburgo proprio nella Gazprom Arena (leggi di più). Ma più in generale: la sponsorizzazione Gazprom è compatibile con i valori di pace, fratellanza universale, solidarietà tra i popoli dello sport ? Non sarebbe ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)e pacifismo, affari e condanna della. Il conflitto è ormai deflagrato traa ed. E ladeve prendere immediatamente posizione riguardosponsorizzazione. Come possono laed i club europei continuare ad incassare idella? Già alcune cancellerie invocano lo spostamento delladiprevista a Sanproprio nellaArena (leggi di più). Ma più in generale: la sponsorizzazioneè compatibile con i valori di pace, fratellanza universale, solidarietà tra i popoli dello sport ? Non sarebbe ...

