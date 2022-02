Guerra in Ucraina, russi alle porte di Kiev, «Presa anche Chernobyl». Biden: «Sanzioni devastanti, Putin ha scelto questa guerra» – La diretta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggressione a sorPresa dalla notte scorsa, Putin ha giustificato l’invasione dell’Ucraina fatta con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese. alle 20 il vertice Ue sulle Sanzioni a Mosca, ma il presidente russo frena: «Non conviene neanche a voi», Biden: «Colpiremo banche e borsa russe, intervento preparato da mesi». Di seguito tutti gli aggiornamenti. OPEN / Vincenzo Monaco La mappa delle esplosioni e le vie di accesso delle truppe russe Ucraina, la mappa dell’attacco russo. Tutti i fronti dell’invasione e le città colpite 20.00 – Biden: «Putin ha premeditato la guerra per mesi» «questa è una ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Aggressione a sordalla notte scorsa,ha giustificato l’invasione dell’fatta con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese.20 il vertice Ue sullea Mosca, ma il presidente russo frena: «Non conviene nea voi»,: «Colpiremo be borsa russe, intervento preparato da mesi». Di seguito tutti gli aggiornamenti. OPEN / Vincenzo Monaco La mappa delle esplosioni e le vie di accesso delle truppe russe, la mappa dell’attacco russo. Tutti i fronti dell’invasione e le città colpite 20.00 –: «ha premeditato laper mesi» «è una ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ucraina, Biden: 'Putin ha scelto la guerra e paghera' le conseguenze'. E annuncia nuove sanzioni - AngeloR54671811 : RT @Tg3web: Vietato manifestare in Russia contro la guerra in Ucraina, pena repressione e arresti. Ma in tanti ha sfidato il divieto del Mi… -