Guerra in Ucraina, russi alle porte di Kiev: «Attacchi da vari fronti». In corso il vertice G7 per valutare la reazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della russia Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’Est del Paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Nella notte il presidente Zelensky ha dichiarato di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che la russia ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. L’invasione della russia è comincia con un attacco a Kiev e con i soldati russi a Odessa. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 16.25 – Scontri in corso al deposito di scorie nucleari di Chernobyl La conferma dei combattimenti a Chernobyl arriva anche dal ministero dell’Interno ucraino che, citato da Nbc, ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente dellaa Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare inper difendere i separatisti nell’Est del Paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Nella notte il presidente Zelensky ha dichiarato di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che laa ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. L’invasione dellaa è comincia con un attacco ae con i soldatia Odessa. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 16.25 – Scontri inal deposito di scorie nucleari di Chernobyl La conferma dei combattimenti a Chernobyl arriva anche dal ministero dell’Interno ucraino che, citato da Nbc, ha ...

