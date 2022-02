Guerra in Ucraina, presidio di Potere al Popolo alla sede de La Stampa: “La disinformazione è un’arma” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attivisti di Potere al Popolo in presidio davanti alla sede de La Stampa in via Lugaro a Torino per protestare contro la gestione fatta dai media del conflitto tra Russia e Ucraina. “La disinformazione è un’arma in questo sporco conflitto: no alla Guerra, fuori dalla Nato” recita lo striscione che i militanti hanno esposto davanti alla redazione del quotidiano torinese. “Dopo essere scesi in piazza in tutta Italia sabato, contro i venti di Guerra in Ucraina, – spiegano – oggi siamo di nuovo in presidio per denunciare la complicità dei media nell’alimentare la spirale di violenza. Le responsabilità dei media ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attivisti dialindavantide Lain via Lugaro a Torino per protestare contro la gestione fatta dai media del conflitto tra Russia e. “Lain questo sporco conflitto: no, fuori dNato” recita lo striscione che i militanti hanno esposto davantiredazione del quotidiano torinese. “Dopo essere scesi in piazza in tutta Italia sabato, contro i venti diin, – spiegano – oggi siamo di nuovo inper denunciare la complicità dei media nell’alimentare la spirale di violenza. Le responsabilità dei media ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - weremess : RT @TgLa7: ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti esplosioni ne… - giusy___b : RT @OrtaGuida: Ricordate? Gli alpini mandati a morire proprio lì tra Ucraina e Russia per una guerra che non volevano Stiamone fuori Le al… -