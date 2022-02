Guerra in Ucraina, preoccupa l’assedio a Kiev. Zelensky dichiara la mobilitazione generale. L’Ue dà il via alle sanzioni, ma non sul gas (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aggressione a sorpresa dalla notte scorsa, Putin ha giustificato l’invasione dell’Ucraina fatta con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese. Le truppe russe hanno preso il controllo dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel e della dismessa centrale nucleare di Chernobyl (per il momento gli impianti di stoccaggio delle scorie sono intatti). Secondo gli alleati occidentali Kiev potrebbe cadere in poche ore. Biden: «Colpiremo banche e borsa russe, intervento preparato da mesi». In serata Putin ha un colloquio telefonico con Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino secondo cui il presidente russo ha fornito all’omologo francese «chiarimenti dettagliati sulle ragioni e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale». Di seguito tutti gli aggiornamenti. OPEN / ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aggressione a sorpresa dalla notte scorsa, Putin ha giustificato l’invasione dell’fatta con l’obiettivo, ha detto, di difendere i separatisti nell’Est del Paese. Le truppe russe hanno preso il controllo dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel e della dismessa centrale nucleare di Chernobyl (per il momento gli impianti di stoccaggio delle scorie sono intatti). Secondo gliati occidentalipotrebbe cadere in poche ore. Biden: «Colpiremo banche e borsa russe, intervento preparato da mesi». In serata Putin ha un colloquio telefonico con Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino secondo cui il presidente russo ha fornito all’omologo francese «chiarimenti dettagliati sulle ragioni e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale». Di seguito tutti gli aggiornamenti. OPEN / ...

