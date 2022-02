Guerra in Ucraina, morti tra i civili e i soldati. Zelensky: “La Russia è come la Germania nazista” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Kiev – “La Russia rappresenta il male”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando di una “battaglia davvero dura” condotta dalle forze armate ucraine “respingendo gli attacchi russi a est, nord e sud”. “Il nemico sta subendo perdite e ne avrà ancora di più grandi perché hanno invaso la nostra terra”, ha quindi sottolineato. “Da oggi i nostri paesi si trovano su lati diversi nella storia mondiale- ha continuato parlando in russo – decidete da che parte stare, ascoltate la vostra coscienza”. “Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca”, ha quindi sottolineato. E dopo aver rivolto un appello alla popolazione a ”donare sangue” perché ”ci sono militari feriti negli ospedali” che ne hanno bisogno”, ha confermato di aver ”troncato i rapporti diplomatici con la Russia”. Perché ”questa mattina ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) Kiev – “Larappresenta il male”. Così il presidente dell’Volodymyrparlando di una “battaglia davvero dura” condotta dalle forze armate ucraine “respingendo gli attacchi russi a est, nord e sud”. “Il nemico sta subendo perdite e ne avrà ancora di più grandi perché hanno invaso la nostra terra”, ha quindi sottolineato. “Da oggi i nostri paesi si trovano su lati diversi nella storia mondiale- ha continuato parlando in russo – decidete da che parte stare, ascoltate la vostra coscienza”. “Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca”, ha quindi sottolineato. E dopo aver rivolto un appello alla popolazione a ”donare sangue” perché ”ci sono militari feriti negli ospedali” che ne hanno bisogno”, ha confermato di aver ”troncato i rapporti diplomatici con la”. Perché ”questa mattina ...

