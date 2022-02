Guerra in Ucraina: l’UE chiede alla UEFA la sospensione degli eventi sportivi in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) TuttoMercatoWeb riporta le misure richieste dall’Unione Europea alla UEFA per sanzionare la decisione del premier russo Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Tutte queste proposte verranno discusse domani nel meeting straordinario convocato dai vertici calcistici europei per le ore 10.00. Tre sono le richieste dell’UE: lo spostamento della sede della finale di Champions League da San Pietroburgo (misura sostenuta pubblicamente dal premier inglese Boris Johnson), il no a eventi calcistici internazionali in Russia e la risoluzione immediata dell’accordo con Gazprom, partner ufficiale della Champions League. Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) TuttoMercatoWeb riporta le misure richieste dall’Unione Europeaper sanzionare la decisione del premier russo Vladimir Putin di invadere l’. Tutte queste proposte verranno discusse domani nel meeting straordinario convocato dai vertici calcistici europei per le ore 10.00. Tre sono le richieste del: lo spostamento della sede della finale di Champions League da San Pietroburgo (misura sostenuta pubblicamente dal premier inglese Boris Johnson), il no acalcistici internazionali ine la risoluzione immediata dell’accordo con Gazprom, partner ufficiale della Champions League.

