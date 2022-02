Guerra in Ucraina, le parole di Draghi: «L'Italia condanna l'attacco della Russia» (Di giovedì 24 febbraio 2022) A poche ore dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, da parte delle forze armate russe, ordinata con un duro messaggio video dal presidente della Russia, Vladimir Putin, è arrivata la posizione ufficiale del Governo Italiano per il tramite del Primo Ministro, Mario Draghi. Il premier, in riferimento all'offensiva militare russa iniziata nella notte, per distruggere le principali installazioni di difesa dell'Ucraina, mediante incursioni coordinate via aerea, via terra e via mare, ha espresso piena solidarietà dell'Italia al popolo ucraino e al suo presidente Zelensky. “Quanto succede in Ucraina riguarda il nostro vivere da liberi” «L'Ucraina è un Paese europeo, una nazione amica. È una democrazia colpita nella propria legittima ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) A poche ore dall'inizio dell'invasione dell', da parte delle forze armate russe, ordinata con un duro messaggio video dal presidente, Vladimir Putin, è arrivata la posizione ufficiale del Governono per il tramite del Primo Ministro, Mario. Il premier, in riferimento all'offensiva militare russa iniziata nella notte, per distruggere le principali installazioni di difesa dell', mediante incursioni coordinate via aerea, via terra e via mare, ha espresso piena solidarietà dell'al popolo ucraino e al suo presidente Zelensky. “Quanto succede inriguarda il nostro vivere da liberi” «L'è un Paese europeo, una nazione amica. È una democrazia colpita nella propria legittima ...

