Guerra in Ucraina, la Russia avanza verso Kiev. Morti e feriti, migliaia di cittadini in... (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Guerra è iniziata . La Russia ha invaso l' Ucraina alle 4 del mattino, ora italiana, di giovedì 24 febbraio. Vladimir Putin ha autorizzato "un'operazione militare speciale" in diretta tv. Secondo ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laè iniziata . Laha invaso l'alle 4 del mattino, ora italiana, di giovedì 24 febbraio. Vladimir Putin ha autorizzato "un'operazione militare speciale" in diretta tv. Secondo ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - Phrancescoo : RT @ultimoranet: Guerra Ucraina ????, Biden: 'Putin ha ambizioni molto più grandi dell’Ucraina, vuole ricostruire l’Urss. Pagherà le consegue… - Santi661116 : @susannaricciar1 La Nato stiamo anche noi. La guerra in ucraina e` scatenata per l'espansionismo della Russia. La… -