Guerra in Ucraina, il presidente della ong Soleterre: "Stiamo cercando di portare i bimbi malati di tumore dalle case ai rifugi negli antiaerei degli ospedali" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della ong Soleterre Damiano Rizzi presente in Ucraina a Kiev e Leopoli, racconta come si stanno organizzando per salvare i bambini oncologici che curano nelle dacie delle due città. Al momento la ong sta tentando di spostare i piccoli negli ospedali dotati di scantinati per proteggerli dalle bombe con tutti i danni gravissimi a livello psicologico e non solo che ci possono essere. Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 24 febbraio 2022) IlongDamiano Rizzi presente ina Kiev e Leopoli, racconta come si stanno organizzando per salvare i bambini oncologici che curano nelle dacie delle due città. Al momento la ong sta tentando di spostare i piccolidotati di scantinati per proteggerlibombe con tutti i danni gravissimi a livello psicologico e non solo che ci possono essere.

