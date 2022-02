Guerra in Ucraina: esplosioni su 8 città. Kiev: “Invasione delle truppe russe da Bielorussia e Crimea” (video) (Di giovedì 24 febbraio 2022) A meno di cinque ore dello scoppio della Guerra in Ucraina, la Russia ha soppresso il sistema di difesa anti aerea dell’Ucraina con i suoi attacchi di precisione. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota. Mosca sta attaccando l’Ucraina anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo hanno riferito le Guardie di frontiera ucraine. Almeno sette persone sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi. Lo hanno detto le autorità dell’Ucraina. Nella Guerra dei bollettini tra Mosca e Kiev, lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato invece che cinque aerei russi e un elicottero sono stati abbattuti. Una versione smentita dal ministero della Difesa russo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) A meno di cinque ore dello scoppio dellain, la Russia ha soppresso il sistema di difesa anti aerea dell’con i suoi attacchi di precisione. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota. Mosca sta attaccando l’anche dalla, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo hanno riferito le Guardie di frontiera ucraine. Almeno sette persone sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi. Lo hanno detto le autorità dell’. Nelladei bollettini tra Mosca e, lo stato maggioreforze armate ucraine ha affermato invece che cinque aerei russi e un elicottero sono stati abbattuti. Una versione smentita dal ministero della Difesa russo, ...

