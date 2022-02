Guerra in Ucraina: ecco perché l’Italia rischia un collasso economico (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – A seguito della Guerra in Ucraina, i dubbi su un collasso economico si fanno quanto meno leciti. Ce lo dicono troppi indicatori, troppi settori danneggiati nel campo delle esportazioni, troppi generi, anche di prima necessità, che rischiano di subire un’impennata di prezzi, oltre al già ampiamente citato caro energia. La Guerra in Ucraina e un possibile collasso economico in casa nostra Stamattina Alan Friedman, ospite a L’Aria che Tira, dispensava notizie prive di riscontro sul fatto che il caro energetico che già subiamo da qualche settimana sia colpa di Vladimir Putin e della sua invasione dell’Ucraina. A prescindere dalla faciloneria di una “informazione” simile, la situazione che si sta delineando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – A seguito dellain, i dubbi su unsi fanno quanto meno leciti. Ce lo dicono troppi indicatori, troppi settori danneggiati nel campo delle esportazioni, troppi generi, anche di prima necessità, cheno di subire un’impennata di prezzi, oltre al già ampiamente citato caro energia. Laine un possibilein casa nostra Stamattina Alan Friedman, ospite a L’Aria che Tira, dispensava notizie prive di riscontro sul fatto che il caro energetico che già subiamo da qualche settimana sia colpa di Vladimir Putin e della sua invasione dell’. A prescindere dalla faciloneria di una “informazione” simile, la situazione che si sta delineando ...

