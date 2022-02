Guerra in Ucraina | Draghi | Il governo italiano condanna l' attacco russo

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - GabrielePalombo : La differenza tra Putin e la Russia e gli USA e l’occidente è che Putin, piaccia o no, parla chiaro e deciso, mentr… - terribileIT : Quelli che dicevano che era tutto un bluff ora che dicono. #Guerra #ucraina #russia -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

Il premier Mario Draghi , a nome dell'esecutivo, condanna l'attacco russo all'. Ecco il comunicato ufficiale: 'Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'. È ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere ...... ma che allo stesso tempo hanno messo gli abitanti davanti alla terribile realtà di una...dai sottomarini - hanno devastato le installazioni portuali della principale base della marina. ...Borse asiatiche a picco dopo l'invasione dell’Ucraina. Hong Kong scede il 3,2%,Seul il 2,6%, Tokyo il 2%, Shenzhen il 2,2% e Shanghai l'1,5%. In calo anche quelle oceaniche. In Australia il listino ha ...Il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via all'invasione dell'Ucraina: il Paese è sotto attacco dai confini, bombe esplose anche a Kiev Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in ...