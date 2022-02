Guerra in Ucraina, De Zerbi:”Da uomo di sport non potevo girare le spalle al club” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riecheggiano negli ultimi minuti le parole del tecnico dello Shaktar Donetsk, purtroppo non per motivi calcistici. Si tratta delle prime parole che l’ex allenatore del Sassuolo rivolge a livello pubblico dopo i bombardamenti di questa notte. De Zerbi Guerra Russia Ucraina Queste le sue dichiarazioni a Italpress: “Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass…però non mi sono mosso, perchè io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono…ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff…potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato…stanotte ci hanno ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riecheggiano negli ultimi minuti le parole del tecnico dello Shaktar Donetsk, purtroppo non per motivi calcistici. Si tratta delle prime parole che l’ex allenatore del Sassuolo rivolge a livello pubblico dopo i bombardamenti di questa notte. DeRussiaQueste le sue dichiarazioni a Italpress: “Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass…però non mi sono mosso, perchè io sono qui per faree nonleal campionato, ai tifosi che ci seguono…ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff…potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato…stanotte ci hanno ...

