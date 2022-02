Guerra in Ucraina | cosa rischiano le minoranze Lgbtqi+ dell' Europa dell' Est

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - kabulia : RT @lauraboldrini: Una parlamentare ucraina in collegamento con la nostra comm. Esteri ci ha informato che l’attacco #russo sta colpendo gl… - the_biasi : RT @gparagone: 'Siamo tutti uniti nella condanna della guerra, ma sarebbe ipocrita tacere dell’incapacità di un’élite globale e globalista… -

Ecco HermeticWiper, il primo malware ufficiale dellaRusso -. Il 23 febbraio è stato identificato questo malware dalle funzionalità devastanti, coinvolto in attacchi mirati verso obiettivi strategici del Paese. Proprio mentre la Russia ...L'ultimo atto della competizione si dovrebbe svolgere a San Pietroburgo, in Russia, ma gli ultimi avvenimenti riguardanti lascoppiata inavrebbero convinto il massimo organismo ...Quali sono i Paesi della Nato che potrebbero essere alleati dell’Ucraina nella guerra con la Russia? Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’invasione militare in Ucraina per difendere i ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Una delegazione di Italia Viva sarà presente oggi alle 16 davanti all’ambasciata Russa a Roma a sostegno del popolo ucraino. “È necessario che cessino le operazioni di ...