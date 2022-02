Guerra in Ucraina | blindati russi invadono il Paese | le immagini delle telecamere al confine bielorusso

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi sorveglianze posizionate a un valico dalla guardia di frontierahanno ripreso tank e veicoli armati entrare in. Il video - stando all'agenzia Reuters - è stato registrato a Senkivka, cittàalcona e Bieloa, alle 6:48 della mattina ora locale. I mezzi armati entrano dalla Bielloa. Non è ancora chiaro se i militari sono soloo anche biello

LE GGI ANCHE: "Papà, dovrai andare a combattere in?", anche i bimbi italiani temono laL'Unicef fa eco all'appello del Segretario Generale ' per un immediato cessate il fuoco e chiede ......di tutto il mondo sono per la popolazione dell'che soffre per un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe". "Putin " prosegue la nota " ha scelto una...La Russia inizia l'invasione dell'Ucraina, la paura della guerra provoca una fuga di massa da Kiev. I video pubblicati sui social mostrano ...E la guerra avrà inevitabili contraccolpi sulle tante aziende ... i mercati scossi dagli ultimi sviluppi della crisi ucraina. Dopo le festività di ieri, Tokyo cede il 2,25% seguendo la pesante ...