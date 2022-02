Guerra in Russia, cambiano i palinsesti: ecco gli speciali in diretta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Monica Maggioni L’attacco russo in Ucraina ha stravolto – come naturale che fosse – i palinsesti televisivi. La Guerra alle porte dell’Europa, scoppiata all’alba con l’azione militare ordinata da Vladimir Putin, ha preso il sopravvento sull’ordinaria quotidianità delle emittenti generalista: ecco gli speciali tv in onda nelle prossime ore con gli aggiornamenti sul conflitto e le conseguenti modifiche alla programmazione. Su Rai1, dopo che stamane Storie Italiane aveva lasciato spazio allo speciale Tg1, il daytime pomeridiano non subirà modifiche ma sarà comunque incentrato sugli aggiornamenti dall’Ucraina, in particolare durante La Vita in diretta. Resta inalterata la fascia preserale. In prima serata, invece, la fiction “DOC- Nelle tue mani 2? lascerà spazio allo Speciale Tg1, previsto dalle 21.25 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Monica Maggioni L’attacco russo in Ucraina ha stravolto – come naturale che fosse – itelevisivi. Laalle porte dell’Europa, scoppiata all’alba con l’azione militare ordinata da Vladimir Putin, ha preso il sopravvento sull’ordinaria quotidianità delle emittenti generalista:glitv in onda nelle prossime ore con gli aggiornamenti sul conflitto e le conseguenti modifiche alla programmazione. Su Rai1, dopo che stamane Storie Italiane aveva lasciato spazio allo speciale Tg1, il daytime pomeridiano non subirà modifiche ma sarà comunque incentrato sugli aggiornamenti dall’Ucraina, in particolare durante La Vita in. Resta inalterata la fascia preserale. In prima serata, invece, la fiction “DOC- Nelle tue mani 2? lascerà spazio allo Speciale Tg1, previsto dalle 21.25 ...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - ingsuperivan : RT @capuanogio: Ora che la #Russia ha compiuto il passo verso la guerra, possiamo con rapidità avere soddisfazione dalla #UEFA sul fatto ch… - SSaponelli : RT @nonkonforme: @paolokolla @Giulio_Tremonti Esatto, gli esportari di 'democrazia', non hanno mai digerito una Russia tornata grande e sov… -