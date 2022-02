Guerra, alle stelle i prezzi dei semi di colza e girasole per gli oli. Russia e Ucraina principali produttori (Di giovedì 24 febbraio 2022) “I prezzi dei semi di colza e quelli di girasole registrano un rialzo senza precedenti a causa dell’invasione della Russia in Ucraina. I due Paesi infatti sono tra i maggiori produttori mondiali dei semi da cui vengono estratti gli oli“, lo scrive l’Agi in un suo lancio. “Il prezzo della colza è salito bruscamente così come altri tipi di oli”, spiega Agritel società che si occupa di strategie di mercato per i prodotti agroalimentari, segnando il suo record storico. Anche l’olio di palma segna rialzi importanti, salendo di quasi 500 ringgit (106 euro) a 6.468 ringgit (1.376 euro) per tonnellata per le scadenze di maggio 2022 alla borsa di Kuala Lumpur. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ideidie quelli diregistrano un rialzo senza precedenti a causa dell’invasione dellain. I due Paesi infatti sono tra i maggiorimondiali deida cui vengono estratti gli oli“, lo scrive l’Agi in un suo lancio. “Il prezzo dellaè salito bruscamente così come altri tipi di oli”, spiega Agritel società che si occupa di strategie di mercato per i prodotti agroalimentari, segnando il suo record storico. Anche l’olio di palma segna rialzi importanti, salendo di quasi 500 ringgit (106 euro) a 6.468 ringgit (1.376 euro) per tonnellata per le scadenze di maggio 2022 alla borsa di Kuala Lumpur. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

