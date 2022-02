Gualtieri | a Roma con Covid - 80% turisti | rischi da crisi Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) "I dati relativi all'impatto delle chiusure determinate dalla pandemia sul comparto del turismo in particolare a, sono durissimi. Nel 2021 a fronte di un calo di presenze del Paese del 36 %, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Roma

Lo ha detto il sindaco di, Roberto, intervenendo durante la seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema della crisi del turismo. "Una situazione drammatica che i venti di ...Facciamolo con i colori della pace" ha detto il Sindaco(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Stasera il Colosseo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina mentre domani pomeriggio il Sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al ...Seduta straordinaria sulla crisi: 410 hotel chiusi. Licenziamenti allo Sheraton, al Majestic, al Cicerone, all’ Ambasciatori Palace. La protesta dei lavoratori in Campidoglio ...