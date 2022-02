Gravina | «Ucraina? Brutto segnale lo stop dei campionati»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) «Se lo sport può essere portatore di pace? Lo è sempre stato, lo dice la storia. Ho visto che l’ha sospeso i suoie questo non è bel, né un bel messaggio. L’auspicio è che lo sport e in modo particolare il calcio, possa ancora una volta dimostrare quanto sia fondamentale la L'articolo

Calcio e Finanza

Ho visto che l'Ucraina ha sospeso i suoi campionati e questo non è bel ... Così si è espresso il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, a margine della presentazione ..."Lo sport è portatore di pace e quello che sta accadendo in Ucraina ci preoccupa molto. La sospensione dei campionati non è un bel segnale, non è un bel messaggio. A dichiararlo è Gabriele Gravina, pr ...